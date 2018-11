La police fédérale manque de personnel. Pas plus tard que ce week-end dans le journal flamand Het Laatste Nieuws, le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), précisait qu’il fallait encore combler un trou de 1 829 effectifs. Des campagnes de recrutement sont pourtant réalisées régulièrement mais voilà, le taux d’échec est non seulement encore trop important mais surtout, le délai d’attente entre le dépôt d’une candidature et le début d’une formation reste bien trop long pour certains profils qui n’hésitent alors pas à se tourner vers le privé. Informaticiens, juristes et sociologues sont essentiellement concernés.

(...)