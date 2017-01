On efface tout et la policière s’en tire comme une fleur : le Conseil d’État vient d’annuler la sanction qu’une policière s’était vue infliger pour avoir refusé en 2015 de participer dans sa commune à la recherche d’un gangster suspecté d’avoir commis deux hold-up et de préparer son troisième.

L’inspectrice, qui fait partie d’une zone de police du Hainaut, était désignée pour participer à des contrôles de roulage. Quand son chef lui demanda de mettre à profit sa présence sur la voie public pour ouvrir l’œil au cas où elle verrait par hasard le véhicule du gangster, la policière - quelle mouche la piquait ? - répondit : "Non, j’en ai rien à foutre de cette voiture".

Et d’ajouter qu’elle était prévue pour des contrôles de roulage : des GSM au volant, des ports de ceinture de sécurité et des excès de vitesse, et rien d’autre. Bref, ce gangster pouvait commettre son troisième hold-up sous son nez : elle ne bougerait pas son petit doigt. Sa réponse exacte fut d’ailleurs : "J’en ai rien à foutre. Et si je vois cette voiture, je ne ferai rien".

L’avant-veille, deux agences Belfius avaient été braquées coup sur coup : et voilà ce que la policière répondait. Ses collègues étaient sur les dents. Le risque d’un troisième hold-up était réel. Le signalement du véhicule était connu. Et cette inspectrice, sur un ton décrit comme vif et virulent, avait cette réaction.

Il y a forcément un contexte et ce contexte, on ne le connaît pas. Il explique que l’inspectrice écopa de la sanction disciplinaire légère du blâme. Cette punition, le Conseil d’État l’annule.

Faute de procédure et violation des droits de la défense ! L’inspectrice avait préparé et fait déposer un acte de défense par son défenseur syndical.

Et la zone de police n’a pas voulu tenir compte du document qui n’était signé ni par la policière ni par son défenseur.

Pour la zone de police, un tel document non signé était nul et non avenu. Et la policière fut ainsi punie sans avoir même pu s’expliquer.

Le Conseil d’État vient d’annuler le blâme en décidant que c’est faire preuve d’un formalisme excessif que d’écarter un document de cette importance au seul motif qu’il n’était pas signé.

La région était en pleine alerte hold-up : la policière qui avait répondu vertement qu’elle n’avait rien à cirer du gangster et de sa voiture, cette policière s’en tire sans rien.