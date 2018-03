Faits divers En 2002, sa VW Golf était tombée dans le trou d’un chantier mal signalé sur l’autoroute E19

Le tribunal civil de Bruxelles a condamné la Région wallonne à indemniser un automobiliste victime, en… 2002, d’un accident de roulage sur l’E19 de Bruxelles en direction de Mons. Après 18 années de procédure, la justice tient la Région wallonne largement responsable par le manque de signalisation d’un chantier autoroutier.

L’automobiliste, qui fut grièvement blessé, avait 22 ans à l’époque. L’habitant de Dilbeek en a 37 actuellement. Il conserve des séquelles lourdes, et définitives. Dans ce jugement prononcé en appel, et donc définitif, la Région wallonne, représentée en justice par son gouvernement et son ministre-Président, est condamnée à verser 2,5 millions d’euros.

(...)