La saison des cambriolages est bientôt de retour

Faits divers

La police va suggérer aux seniors d’avoir un chien !

Les températures de cette semaine nous font presque oublier que c’est bientôt l’arrivée de l’automne. Et qui dit retour des jours plus courts dit hélas, aussi, augmentation des cambriolages. Chaque année, c’est pareil : la saison de la chute des feuilles est marquée par une recrudescence des vols dans les habitations. Pour la raison simple que l’obscurité constitue le meilleur allié des cambrioleurs.

C’est aussi la raison pour laquelle la police, en collaboration avec le SPF Intérieur, lancera au mois d’octobre sa troisième édition de l’action Un jour sans. Comprenez par là que cette journée sera synonyme d’une campagne nationale de sensibilisation aux cambriolages.

Cette fois, l’accent sera mis sur les personnes âgées, nous annonce Yves Civilia, responsable au sein de la police fédérale de la section lutte contre les vols dans habitation. Et pour cause : les seniors représenteraient le groupe de population le plus vulnérable en matière de cambriolages.

Et parmi les précieux conseils qui seront donnés lors de la campagne Un jour sans, on apprend ainsi que la police proposera aux retraités d’adopter un chien ! La présence de cet animal de compagnie auprès des seniors freinerait les cambrioleurs.

Toujours dans le but de diminuer les vols à domicile chez les personnes âgées, les infirmières à domicile seront également sensibilisées au phénomène. Il leur sera ainsi demandé de fermer la porte, même en cas de visite de courte durée.

L’incitation à la communication du groupe cible se fera également en proposant par exemple à ces seniors d’utiliser davantage les médias sociaux. Pour sensibiliser cette population aux risques des vols de ce type, tant la police que le SPF Intérieur s’associeront cette année à une série de partenaires particuliers comme les maisons de repos, les hôpitaux, les clubs de bingo, les infirmières à domicile mais aussi les mutualités et petits commerces (boulangeries, etc).

Le tout, autour de ce Jour sans, organisé le 28 octobre prochain.