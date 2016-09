La traque d’Oussama Atar continue !

Faits divers

Une nouvelle perquisition - c’est la quatrième depuis les attentats de Bruxelles - a été exécutée au beau milieu de la nuit de dimanche à lundi - vers 4 heures du matin - au domicile de la famille Benhattal, place Joseph Benoit Willems, à Laeken.

On ignore si cette opération d’envergure a mené à l’une ou l’autre interpellation comme la dernière fois où Malika Benhattal et Asma Atar - respectivement la maman et la sœur des présumés terroristes Oussama et Yassine Atar - avaient notamment été interpellées avant d’être relaxées.

Questionné à ce propos, le parquet fédéral a confirmé par la voix de son porte-parole Geert Schoorens qu’une perquisition avait bien eu lieu dans un dosssier terroriste, mais n’a pas souhaité faire davantage de commentaires dans l’intérêt de l’enquête.

D’après un témoin, la place Joseph Benoit Willems était, au moment de l’intervention, quadrillée par des dizaines de policiers en tenue de combat et les intervenants ont utilisé une disqueuse pour parvenir à pénétrer à l’intérieur des lieux.

Selon nos infos, les enquêteurs s’affairaient là de nouveau à rechercher des éléments de preuve dans le cadre de la traque d’Oussama Atar, un returnee qu’ils présument sur le chemin du retour ou déjà revenu au plat pays après avoir entre autres croisé la route du chef de Daech en Irak et guerroyé en Syrie.

Oussama Atar est, pour rappel, considéré actuellement comme l’un des principaux instigateurs des attentats de Bruxelles. Il faut dire qu’il est non seulement le grand frère de Yassine Atar (interpellé parce que suspecté d’avoir voulu perpétrer un attentat lors de la fameuse marche contre la peur, d’ailleurs annulée pour cette raison-là) mais aussi le cousin des deux kamikazes en chef des attentats de Bruxelles, les frères El Bakraoui, le cousin de Jawad Benhattal et le neveu de Moustapha Benhattal (tous deux interpellés parce que suspectés d’avoir voulu perpétrer un attentat durant l’Euro).

La thèse des enquêteurs serait a priori la suivante : Yassine Atar serait en charge de la gestion de l’arsenal de guerre de son grand frère et Moustapha Benhattal aurait fait un passeport à son nom, mais avec la photo d’Oussama Atar pour permettre à ce dernier de revenir en Belgique ni vu ni connu. Seul bémol ? Aucun stock d’armes n’a encore pu être retrouvé jusqu’ici et le passeport de Moustapha Benhattal aurait depuis lors refait surface avec sa photo apposée dessus et non celle d’Oussama Atar.