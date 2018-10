Les appels au soutien à Dominique, le pompiste braqué et mis sous mandat d'arrêt pour le meurtre, se multiplient.

Dominique, gérant d'une station service à Comblain-au-Pont a été cambriolé dans la nuit de mercredi, vers 4h du matin. "Pour faire fuir" les malfrats encagoulés, le pompiste a fait l'usage d'une arme. "raconte son fils, sur les réseaux sociaux.Ce même cambrioleur, âgé d'une vingtaine d'années, a succombé à ses blessures, a rapporté le parquet de Liège.

Cela étant, le gérant de la station a d'abord été privé de liberté pour audition auprès des autorités, puis placé sous mandat d'arrêt pour le meurtre d'un des cinq braqueurs.

"Faire entendre notre colère"

L'opinion publique s'est émue du sort réservé au gérant de la station de Comblain-au-Pont. Ce vendredi, un appel au regroupement, à 18h précise, devant la pompe de Comblain-au-Pont, a été lancé sur Facebook. "Dominique, tu as résisté aux arbres tombés 2 ou 3 fois sur la route d'Esneux, rendant la station difficilement accessible. Tu as résisté aux travaux interminables d'élagage et de voirie devant ta pompe à essence. Tu as résisté au feu rouge qui nous agaçait et qui nous faisait changer d'itinéraire tout en nous éloignant de ton shop. Tu as résisté aux braqueurs qui sont venus te voler cette nuit. Il est incroyable que ce soit la justice belge qui ait raison de toi. A 72 ans, continue de résister", a écrit Yves sur le réseau social, avant de poursuivre. "Rendez-vous ce vendredi 5 octobre à la pompe à 18h, pour faire du bruit et faire entendre notre colère face à cette (in)justice."

"Pas la volonté de donner la mort"

Frédérique, la femme de Dominique, avait témoigné dans nos colonnes pour contextualiser les faits. Mon mari m’a téléphoné au beau milieu de la nuit, pour me dire qu’il venait à l’instant d’être victime d’un braquage et qu’il avait tiré sur la voiture des auteurs, en visant les pneus et le réservoir, commence-t-elle. Dès que j’ai raccroché, j’ai appelé le 101 pour prévenir la police de la situation. Au vu du nombre de vols dont nous avons été victimes, mon mari dort sur place. Lorsqu’il a réalisé que cinq personnes étaient en train de piller le magasin, il est sorti du bureau, et a tapé sur la vitre avec la crosse de son revolver, un Magnum 57, pour que les cambrioleurs ne pénètrent pas dans la réserve."

Par dessous-tout, Frédérique insiste sur la non-intention de son mari de provoquer la mort du cambrioleur concerné. "Il a tiré, à cinq reprises, en visant les pneus et le réservoir de la voiture pour immobiliser le véhicule et que les auteurs puissent être arrêtés par la police. Mon mari pratique la chasse, il sait se servir d’une arme, s’il avait voulu viser ses agresseurs, il aurait pu le faire dans la station-service ou en tirant en direction du pare-brise."

"Le défunt gisait devant le cabinet"

Pierre de Tiège, médecin généraliste, a son cabinet situé dans la rue Emile Vandervelde, à Comblain-au-Pont. Ce jeudi dans la nuit, les braqueurs ont laissé devant chez le médecin leur complice grièvement blessé, avant de prendre la fuite.

"J’ai d’abord entendu des cris indistincts, et distingué les phares d’une voiture, commence Pierre de Tiège. J’ai cru au départ qu’il s’agissait d’une simple bagarre. Je suis alors retourné me coucher, avant de me relever, quelques minutes plus tard, quand j’ai entendu les sirènes des policiers et le vacarme de l’hélicoptère des services de secours."

Le médecin est alors sorti de chez lui, et a pu constater la gravité de la situation. "Les secours, malgré plusieurs massages cardiaques, n’ont rien su faire pour sauver le jeune homme, explique-t-il, il y avait du sang partout au sol, et sur ma boîte aux lettres. Les autres individus avaient laissé sur place une bouteille de Porto qui avait été volée quelques minutes plus tôt à la station-service… Voilà une bien triste affaire."