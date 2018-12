Sorti de la prison d'Ittre samedi, Jean-Louis Denis dit "le soumis", compte résider à Londerzeel, ce qui crée des tensions dans cette commune du Brabant flamand, selon la bourgmestre Nadia Sminate (N-VA).

Depuis samedi, celle-ci reçoit de nombreux coups de téléphone et d'e-mails ainsi que des visites à son domicile de citoyens inquiets. "Tous les services compétents mettront tout en œuvre pour garantir la sécurité. J'ai déjà eu une réunion avec la cellule communale de sécurité, composée entre autres du chef de corps et du président du CPAS", précise la bourgmestre. "Une taskforce locale discutera aussi durant la semaine de sa venu à Londerzeel, ensemble avec des représentants des polices locale et fédérale ainsi que de la Sûreté de l'Etat."

Nadia Sminate ne souhaite pas donner de détails quant aux mesures concrètes qui seront prises.