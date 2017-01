Six hommes et six femmes pour juger les meurtriers présumés de Marc Meunier.

Six hommes et six femmes composent le jury chargé, dès ce lundi, de juger les Français Mohamed Ouachani et Mohamed Amerzoug, accusés d’avoir commis un meurtre pour faciliter le vol, la nuit du 17 au 18 décembre 2011 à Hyon (Mons).

Mohamed Ouachani avait d’abord été le seul à être renvoyé devant la cour d’assises car Mohamed Amerzoug avait bénéficié d’un non-lieu en cours de procédure devant la chambre des mises en accusation.

Le 10 juin 2015, après trois jours de débat, la cour d’assises avait décidé de renvoyer le dossier à l’instruction.

Lors du premier procès, en effet, Me Jean-Philippe Mayence, avocat des parties civiles, avait démontré par le biais de l’analyse de téléphonie que Mohamed Amerzoug, contrairement à ce qu’il soutenait, était bien présent à proximité de la scène de crime, le soir des faits, contrairement à ce qu’il avait déclaré. Appelé devant la cour à titre de témoin et confronté à l’analyse de téléphonie, Mohamed Amerzoug avait finalement avoué sa présence à proximité de la maison de la victime.

Recherché par la police, Mohamed Amerzoug s’est présenté au commissariat de police de Mons début décembre 2016.

Marc Meunier avait été agressé chez lui, en pleine nuit, alors qu’il revenait d’un concert, le 17 décembre 2011. Le corps était allongé sur le ventre, les mains attachées dans le dos à l’aide d’un cordon électrique et les pieds entravés au moyen d’un pull. La victime avait été étranglée. Un ordinateur et une tablette ont été volés ainsi que la BMW de la victime et ses cartes bancaires. Le 17 décembre 2011, entre 23 h 11 et 23 h 15, un individu avait été filmé en train d’effectuer des opérations bancaires à l’aide d’une carte appartenant à la victime dans une agence bancaire à Mons.

Les enquêteurs avaient aussi relevé trois profils ADN sur une batte de baseball qui se trouvait en partie sous le lit sur lequel gisait le corps de la victime : celui de la victime, celui de son fils et un troisième profil inconnu. Ce profil sera vite identifié en France comme celui de Mohamed Ouachani, connu des autorités judiciaires françaises. Le sweat que portait l’inconnu de la banque a été retrouvé chez Ouachani dont le profil ADN a été aussi relevé dans la BMW volée et retrouvée par un gardien de la paix français, le 28 décembre 2011 dans une cité à Feignies, non loin de Maubeuge. Le profil de Mohamed Amerzoug avait aussi été relevé dans l’auto de la victime.

Lors de ce procès, Me Jean-Philippe Mayence sera le conseil des parties civiles. Il sera épaulé par son fils Quentin.