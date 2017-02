C’est presque devenu une routine pour les citoyens. Le niveau 3 sur 4 de la menace n’a pas baissé depuis plus d’un an. Alors forcément, on s’y habitue. Et pourtant, il signifie que la menace terroriste est jugée "grave, possible et vraisemblable".

Côté police, on est toujours sur les dents. Ça commence à faire long et la situation n’est pas près de changer de sitôt. Le stress lié à ce niveau 3 commence à impacter la vie privée de ces policiers. C’est ce que constate Le journal de la police, le mensuel consacré au métier, dans lequel la sexologue Rika Ponnet livre une série de conseils pour que le niveau de la menace reste "à zéro" dans les relations conjugales de ces hommes et de ces femmes prêts à sacrifier leur vie pour leur métier.

À la tête d’une agence de médiation relationnelle, la spécialiste du couple Rika Ponnet va à l’encontre de certaines fausses bonnes idées comme elle les surnomme. "Penser qu’il faut laisser son travail derrière soi en ouvrant la porte de sa maison et ne surtout pas en parler une fois à domicile, ce n’est vraiment pas une bonne méthode pour lutter contre ce stress important que génère le niveau 3", nous précise la sexologue.

(...)

