Un bébé âgé de 10 mois a été amené lundi soir à l'hôpital dans un état critique.

L'enfant était sous la garde de son beau-père dans une habitation de Laeken. On ignore son état de santé actuel et un juge d'instruction a été saisi à charge de X, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles. C'est le beau-père de l'enfant qui a appelé lundi soir les services de secours car, selon ses propres dires, il s'inquiétait pour le bébé. A leur arrivée sur place, les services de secours ont trouvé l'enfant dans un état critique, ont estimé que la situation était suspecte et en ont avisé la police. Cette dernière a à son tour prévenu le parquet, qui a effectué une descente sur les lieux avec un médecin et le laboratoire de la police scientifique. Un juge d'instruction a également été saisi.

Le beau-père du bébé a été déféré mardi devant un juge d'instruction mais on ignore pour l'heure si ce dernier l'a ou non placé sous mandat d'arrêt. La mère de l'enfant n'était à première vue pas présente lors des faits.