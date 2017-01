Les poursuites ont été jugées irrecevables à l'encontre de Domenico Castellino (61 ans) et Richard Taxquet (59 ans). Tous deux étaient accusés devant la cour d'assises de Namur d'avoir commandité l'assassinat d'André Cools, ministre d'Etat et bourgmestre de Flémalle, le 18 juillet 1991.

La cour a rendu son arrêt ce mardi, ce qui met un terme au procès.

Les avocats de la défense, maîtres Wilmotte et Leloup, avaient mis en lumière plusieurs violations comme la violation des droits de la défense, de la présomption d'innocence, du droit à un procès équitable ou encore du droit d'être assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure (la loi à ce moment-là n'obligeait pas qu'un avocat soit présent dès la première audition d'un suspect).

Domenico Castelino (à gauche) et Richard Taxquet (à droite)





Me Wilmotte avait notamment argumenté sur le temps. "Monsieur Castellino a vécu plus de la moitié de sa vie comme personne majeure avec les faits qui lui sont reprochés. J'avais 16 ans quand les faits se sont produits. J'en ai 41 aujourd'hui et j'ai l'impression que tout au long de notre existence, nous avons entendu parler du procès Cools", avait-il commenté. "Nous devons constater que le délai raisonnable est très largement dépassé", avait pour sa part signalé Me Leloup dans sa plaidoirie.

Pour les deux avocats, la présomption d'innocence était forcément violée car les jurés, qui auraient dû juger les accusés, ont été "pollués" par ce qu'ils ont entendu ou vu. Me Wilmotte avait ajouté qu'autant de temps après les faits, "la mémoire épisodique des témoins sera nécessairement défaillante et la mémoire sémantique a été influencée par les articles de presse, les ouvrages et les émissions sur le sujet". Pour lui, c'est une "hypocrisie juridique" de dire que Domenico Castellino et Richard Taxquet ont eu droit à un procès équitable.

Il s'agissait du troisième procès devant des assises belges en lien avec l'assassinat d'André Cools. Plus de 280 témoins faisaient partie de ce dossier. Vingt jurés (douze effectifs et huit suppléants) avaient été requis.