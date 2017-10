La justice italienne en charge du dossier de l’escroquerie Kepha (révélée en 2014 à Bruxelles) a décidé d’accorder au Belge de 48 ans, Christophe de Fierlant, le bénéfice du pategiamento, mesure s’apparentant en droit belge à la suspension du prononcé de la condamnation.

Sur le plan pénal, l’affaire est définitivement terminée pour le baron dont le nom était cité dans cette escroquerie ayant fait plus de 250 victimes - en majorité belges - pour un montant d’au moins 33 millions d’euros.

Le baron de Fierlant ne comparaîtra pas le 8 novembre devant le tribunal pénal de Bolzano où s’ouvrira le procès Kepha.

Poursuivi pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage, Christophe de Fierlant est reconnu "responsable sur une partie des faits" mais la justice italienne accepte sa ligne de défense qui fut, dès le début, de contester toute idée de malhonnêteté et volonté de fraude.

"D’une certaine façon : responsable mais pas coupable", nous résumait hier son avocat Claude Bontinck. À ce détail qu’à la différence de la suspension du prononcé à la belge, la procédure italienne communique à l’intéressé la peine à laquelle il échappe : sans pategiamento, le baron de Fierlant écopait de 12 mois d’emprisonnement avec sursis. En outre, aucune peine d’amende n’est prononcée.

Contacté hier , l’avocat Claude Bontinck tenait à préciser que la décision de la justice italienne confirme en tous points ce que son client n’a cessé de répéter.

Christophe de Fierlant s’est toujours estimé "victime de manœuvres mises en place par les organisateurs de la fondation Kepha" et c’est "en toute bonne foi qu’il a accepté un mandat d’administrateur".

Le baron plaide la naïveté. Il admet que c’est "par naïveté" qu’il "a permis pendant des années, entre 2007 et 2014, que ce qui s’est avéré finalement une escroquerie se réalise". Mais dès que la lumière a jailli et qu’il a compris qu’il était le jouet d’escrocs, le baron de Fierlant a pris l’initiative de les dénoncer, a "totalement collaboré avec les autorités belges et italiennes" de manière "à limiter les dommages".

Enfin, Christophe de Fierlant a remboursé les avantages reçus de Kepha Invest s.a., la société d’investissement immobilier résidentiel d’Ixelles dont il était l’administrateur et dont on s’est servi pour réaliser l’escroquerie. De Fierlant a payé de sa poche et ce qu’il a payé suffirait à ruiner plus d’un.

Quant aux victimes, la vérité se fait douloureuse : "Si le juge belge Michel Claise avait pu s’occuper de l’affaire à la place des Italiens, l’argent qu’il aurait récupéré aurait évidemment été remis aux victimes. Or, puisque les Italiens ont damé le pion à la justice belge, l’argent récupéré - de l’ordre de 11 millions d’euros, NdlR - risque d’aller intégralement au fisc italien".