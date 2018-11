Condamné à 15 ans de réclusion, Mounir Kiouh a trouvé refuge au Maroc.

Le tableau semble figé. Six ans après notre première rencontre, ils sont toujours là, tous les trois, attablés dans la cuisine de la maison familiale de Sclayn, près d’Andenne. Karine Gramtine (33 ans), toujours posée et mesurée dans son propos. Sa maman, Mathilde, 63 ans, les yeux rougis par ce chagrin et cette émotion qui l’empêchent quasiment de s’exprimer. Son papa, Claude Gramtine, âgé de 64 ans, qui ne décolère pas. Et cela dure depuis treize ans.