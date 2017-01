Le bébé enlevé vendredi soir à Estinnes-au-Mont lors d'une violente agression a été retrouvé à Wijnegem, dans la province d'Anvers, confirme mardi la mère de l'enfant sur son compte Facebook.

Il est en bonne santé. Un bébé a été découvert lundi soir, vers 23h00, sur une route très fréquentée en-dehors du centre de Wijnegem, a indiqué Het Laaste Nieuws. Les forces de l'ordre n'ont pas officiellement confirmé qu'il s'agissait de la petite Grace, ce nourrisson de 5 mois enlevé vendredi dernier à Estinnes-au-Mont lors d'une violente agression à la machette. La mère de l'enfant confirme toutefois sur son compte Facebook qu'elle a récupéré son bébé et qu'il est en bonne santé.

Vendredi soir, le compagnon de la mère et le frère de celui-ci ont débarqué au camping de Pincemaille à Estinnes-au-Mont, où elle logeait. Le premier l'a frappée d'un coup de machette au visage et lui a enlevé l'enfant qu'elle avait dans les bras. Placés sous mandat d'arrêt ce week-end pour enlèvement de mineur et tentative de meurtre, les deux frères ont nié toute implication et ont refusé de dire où se trouvait le bébé.