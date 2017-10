Selon Vias (ex-IBSR), le Belge reçoit en moyenne un P.-V. tous les 21.164 kilomètres. En sachant qu’un Belge roule en moyenne 15.151 kilomètres par an, on peut estimer qu’un automobiliste reçoit une prune approximativement chaque année et demie.

Bien entendu, les comportements de conduite varient très fortement d’un conducteur à l’autre. Ce chiffre vous semble bas ? C’est probablement que vous avez tendance à rouler un peu trop vite… En effet, les Belges ont effectué 100,310 millions de kilomètres l’an dernier et la police a dressé 4,739 millions de P.-V.