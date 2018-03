Selon nos infos, le Montois suspecté de grand banditisme vient d’être libéré.

L’affaire remonte à début février dernier. Une vaste opération visant à retrouver des armes avait été menée par la police fédérale dans le bois de Colfontaine, à la demande de la juge d’instruction Veronique Laloux. Ce dossier de grand banditisme menait alors à l’arrestation de deux célèbres boxeurs : les frères Farid et Said Hakimi. Ce dernier, médaillé d’or, vient d’être libéré par la chambre du conseil de Mons où son avocat, le pénaliste Fabian Lauvaux, a plaidé pour une mise sous bracelet électronique.

Il l'a obtenue. Le parquet a encore quelques heures pour faire appel de cette décision. S’il ne s’y oppose pas, le boxeur pourra donc rester chez lui, sous conditions, après deux mois de détention préventive. Les faits reprochés aux deux frères et à six autres personnes placées début février sous mandat d’arrêt, auraient eu lieu entre 2015 et 2017. Il est question de grand banditisme lié à plusieurs homejackings et une série d’attaques de restaurants.