L'ancien boxeur professionnel doit répondre de faits de vols avec violence.

Déjà condamné pour d'autres faits et reclassé, Steve Jamoye pourrait bénéficier du principe de l'absorption des peines. Steve Jamoye, désormais âgé de 26 ans, avait été sacré champion du monde de boxe en mars 2013 dans la catégorie junior WBC des super-légers. En 2013, il s'était aussi illustré en commettant une série de vols avec violences et avait été condamné en 2014 à une peine de quatre ans de prison avec sursis.

Depuis cette condamnation, Steve Jamoye avait poursuivi la boxe de manière non professionnelle et il avait entamé son reclassement en trouvant du travail. La justice conservait un dossier à sa charge pour des faits commis en 2012 et 2013 avec un complice.

Le 13 décembre 2012, il avait commis une tentative de braquage dans une friterie à Barchon. Le 11 janvier 2013, il avait braqué l'exploitante d'une boucherie. Les faits avaient été commis avec une voiture faussement car-jackée puis incendiée.

Le tribunal devait examiner son dossier ce jeudi mais, une nouvelle fois surchargé par le nombre d'affaires à examiner, il a décidé de reporter les débats au 17 mai prochain. Réinséré dans la société, Steve Jamoye pourrait bénéficier du principe de l'absorption de la peine.