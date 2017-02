"Je n’ai plus de molaires, on me les a cassées en prison. Les traitements dégradants, les humiliations comme les viols et les doigts dans le rectum, c’est tabou, le grand silence. Je décide maintenant de parler". Bien sûr, Mustapha Riffi est loin d’avoir été un ange. Celui qui est enfermé depuis ses 13 ans - il en a 38 - ne s’en cache d’ailleurs pas : "Je n’ai pas toujours été correct, j’ai des problèmes de comportement, j’ai un rapport difficile avec l’autorité".

Il n’empêche : dans ce que raconte celui que les médias des années 1989 et 1990 surnommaient le petit Mustapha, il y a des comportements d’agents pénitentiaires que rien ne peut justifier.

Début 1997, Aile D de la prison de Forest

"J’avais 16 ans. Pour les médias, j’étais celui qui agressait les personnes âgées. Ils étaient à quatre, un chef de quartier et trois matons. Ils m’ont traîné dans un des cachots tout au fond de l’aile D. Ils me maintenaient. Un m’a craché entre les fesses puis s’est couché sur moi et m’a pénétré en pesant de tout son poids. Quand il s’est retiré, le suivant a pris sa place tandis qu’un troisième sortait son sexe et m’obligeait à lui faire une fellation. Il me l’a mis en bouche et là, je l’ai mordue de toutes mes forces, sa b… de porc. J’avais tellement la honte et tellement peur que je n’ai rien dit au directeur Michel G. J’ai voulu me suicider en avalant une vingtaine de Valium. Je me suis réveillé sur un lit au CMC de la prison de Saint-Gilles. Cela fait plus de 20 ans mais les quatre, je n’aurais aucun mal à les reconnaître. Et ça a continué plus tard avec le chef H. qui venait me toucher. Le viol par des gardiens, c’était une pratique. Je connais un autre mineur qui est passé par là, Redouane X. Lui l’a dit au directeur qui ne l’a pas cru. J’avais 16 ans, j’étais imberbe, je n’avais pas de poils sur le sexe et ça les faisait rire. Encore aujourd’hui, j’y pense tout le temps."

Vers 2004, Lantin, Bloc U

"On m’avait mis en haute sécurité. Je tambourinais sur la porte du cachot, ce qui dérangeait. Alors le chef B. est arrivé avec une lance incendie qu’il a ouverte à fond. À cette puissance, le jet vous déchire la peau. Il y avait des centimètres d’eau dans la cellule. J’étais trempé. C’était l’hiver, il faisait glacial. J’étais en hypothermie. La plainte que j’ai déposée, on l’a classée. Depuis lors, le surveillant m’a fait des excuses et m’a dit qu’il n’aurait pas dû et le regrettait."

2014, prison de Nivelles

(...)