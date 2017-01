La zone de police de Bruxelles Capitale / Ixelles a été appelée jeudi en fin d’après-midi par l’Ecole européenne, située drève Sainte-Anne, à Laeken, pour procéder au contrôle de l’un de ses chauffeurs de bus scolaire dont la terrible haleine inquiétait !

L’intéressé, qui s’apprêtait alors à ramener "17 élèves" à domicile, a aussitôt été soumis à un contrôle d’alcoolémie et à un test salivaire pour vérifier s’il circulait aussi sous l’influence de drogue(s).

Les résultats de ce contrôle approfondi se sont littéralement révélés alarmants.

Selon nos infos, l’homme de 56 ans avait "0,62 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré". Autrement dit : il dépassait quasiment de sept fois la limite autorisée pour un "conducteur professionnel" qui n’est que de 0,09 mg/l contre 0,22 mg/l pour un conducteur lambda. Et il était en sus positif "au cannabis".

"La vigilance dont a fait preuve notre équipe transport a été tout à fait effective. Sa réaction a été professionnelle", se félicite Eric Piettre, directeur de l’association des parents d’élèves. "Ce chauffeur de bus a été mis à l’écart. Une procédure disciplinaire a été engagée et va vraisemblablement conduire à son licenciement pour faute grave. C’est un professionnel de la route qui est chez nous depuis sept ans. Il n’était pas connu comme étant un chauffeur problématique", indique Eric Cabanne, directeur de la société de transport Eurobussing Brussels. "Depuis janvier 2016, en France, sauf erreur de ma part, l’alcolock a été généralisé dans les transports scolaires", ajoute celui qui recommande la mise en place de cette mesure en Belgique.

"C’est absolument scandaleux de conduire des enfants sous influence(s). Cette personne doit changer de métier au plus vite", commente pour sa part Benoit Godart, porte-parole de l’IBSR. "Nous sommes évidemment favorables à cette généralisation de l’alcolock dans le domaine du transport scolaire. Mais c’est au niveau budgétaire que cela risque de poser problème vu qu’il faut tout de même compter pour l’installation d’un alcolock aux alentours de 3.000 euros par véhicule et, qu’ensuite, il faut aussi faire vérifier, entretenir cet appareil tous les six mois".

Renseignement pris auprès de notre ministre de la Mobilité, François Bellot (MR) : "M. Bellot est tout à fait favorable à l’installation de l’alcolock préventif dans les transports scolaires - Stib, De Lijn et Tec compris - mais cela doit être concerté avec les régions parce que le transport scolaire régulier dépend des régions, le transport occasionnel du fédéral", nous a-t-il fait savoir par la voix de sa porte-parole, Sylviane Wilante.