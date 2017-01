Faits divers Yannick Mbombo, ditdu groupe de rap et organisation criminelle, est jugé pour avoir tué un pompiste.

Lorsque Yannick Mbombo, 21 ans, se présente aux policiers le 29 septembre 2014, ces derniers ne savent pas encore qui ils ont sous la main. Il s’agit d’un jeune Schaerbeekois qui a lu - sur le site de La DH - que l’homme sur qui il avait tiré l’avant-veille était décédé. Sur les conseils de sa belle-mère, il s’est donc rendu à la police, déclarant "c’est moi qui ai tiré sur la victime". Il a rapidement été inculpé de meurtre et placé sous mandat d’arrêt. Le jury d’assises chargé de le juger a été constitué hier et l’audience à proprement parler débutera jeudi.

Les faits en eux-mêmes sont d’une grande violence mais d’une banalité sordide. Le 27 septembre 2014 vers 23h40, armé d’un revolver, il pénètre dans un night-shop et le brandit contre l’employé, Singh Toor, un Indien de 23 ans. Il demande le contenu de la caisse et des cigarettes. Mais la victime n’obtempère pas comme l’agresseur le souhaite et fait mine de saisir un objet sous sa caisse. Là, Mbombo tire et touche au thorax. Face à l’employé agonisant, le tireur a tenté d’ouvrir le tiroir-caisse, sans succès. Puis, il est parti. Quelques minutes plus tard, Singh Toor était décédé. Il n’habitait en Belgique que depuis quelques années.

Même si l’arme du crime n’a pas été retrouvée, l’enquête n’a pas connu de grandes difficultés. En juin 2015, la chambre des mises en accusation de Bruxelles décide du renvoi de Yannick Mbombo devant la cour d’assises, pour meurtre.

Mais, retournement de situation, en octobre 2015, la police apprend que le vulgaire voleur de station-service est un gros poisson, fondateur et chef du désormais célèbre Négatif Clan, bande urbaine orchestrant ses activités entre rap, trafic de stupéfiants, d’armes, vols avec violence et prostitution à vaste échelle. Dans ce groupe, Mbombo est surnommé "T-Ken Mossa", "grand chef" ou "général". Sa page Facebook et son GSM de prison sont épiés et permettent aux policiers d’obtenir de précieuses informations sur le fonctionnement du clan. Ce dernier a fait l’objet d’un procès retentissant qui a abouti à la condamnation de huit prévenus à des peines allant jusqu’à huit ans et demi de prison.

Me Yannick De Vlaeminck rappelle que Yannick Mbombo n’a jamais rien commis parmi les faits délictueux associés au Négatif Clan. Il n’a en effet jamais été inculpé. "C’est son crime qui lui a accordé un statut auprès des plus jeunes", indique l’avocat, qui assurera la défense avec son confrère Hamid El Abouti. Ils espèrent que Mbombo, en aveux des tirs, ne sera jugé que pour les faits qui l’ont conduit devant les assises, pas pour son statut de membre important d’une bande urbaine.





Depuis la prison, il "construit un empire"

Les écoutes téléphoniques réalisées sur le GSM de Yannick Mbombo, alias T-Ken Mossa, ont permis aux policiers d’obtenir de précieux renseignements. Parmi ceux-ci, une discussion entre le chef du Négatif Clan et son demi-frère Michel. Mbombo lui dit "préparer sa sortie (de prison). Je suis en train de créer un empire. Je suis sur des projets. Il y a deux-trois pistes pour des braquos (braquages, NdlR)". Plus loin, il précise vouloir agir en sous-marin et monter des coups "visiblement pas illégaux, juste de l’argent avec lequel on aura commencé, ce sera du sale. Tu sais bien comment on dit, le premier million on s’en fout d’où il vient. Le plus important, c’est le deuxième, le troisième". Depuis la prison, T-Ken Mossa dit avoir recruté "des soldats" et avoir acquis des "mears" (armes, en verlan).

Confronté à ces déclarations, Mbombo expliquera aux policiers avoir "eu vent de la part d’autres prisonniers de ces fameux projets. Je les ai simplement répétés à mon frère pour le rassurer, lui vendre un peu de rêve de manière à ce qu’il se tienne calme et patient […] Tout cela, ce n’est que du vent."

Yannick Mbombo n’est pas jugé pour ces faits, uniquement pour le meurtre de Singh Toor.