Le commissaire Vandersmissen demande 9.000 €

Faits divers

Que devient le commissaire Pierre Vandersmissen, rendu célèbre par la spectaculaire agression dont il fut victime en mai dernier ? Il semble aller mieux et ne lâche pas l’affaire sur le plan judiciaire. La 50e chambre correctionnelle de Bruxelles a entendu le commissaire et son agresseur, Tanguy F., au sujet des intérêts civils. Le 30 juin dernier, le manifestant avait été condamné à deux ans de prison avec sursis pour coups et blessure. Restait à parler de gros sous, ce qui fut fait hier.

Au total, le commissaire Vandersmissen réclame la somme de 9.000€, tous dommages compris (moral, physique, esthétique). La zone de police Bruxelles-capitale Ixelles réclame 1.000€ supplémentaires. La défense entend limiter largement cette somme prétextant que la blessure du commissaire n’a pas été provoquée par le coup reçu mais par sa chute. Isolé le 24 mai, lors de la manifestation nationale, le commissaire avait été frappé dans le dos par un homme dont l’identité est restée mystérieuse durant plusieurs jours.

Pierre Vandersmissen, bien connu à Bruxelles pour son rôle dans le maintien de l’ordre des manifestations, s’était effondré. On lui a posé 20 points de suture sur le crâne.

Le commissaire a pris la parole en fin d’audience pour évoquer cette balafre, masquée par ses cheveux. "J’ai 50 ans et j’ai beaucoup de chance d’en avoir, d’autres en ont moins", raille-t-il en désignant l’avocat de la défense au crâne lisse. On a vu plus élégant mais cela arrache quelques sourires dans la salle d’audience. Le commissaire redevient sérieux : "Mes plus grosses séquelles, c’est mon pouce, mon épaule et ma nuque." Victime de deux semaines d’incapacité de travail, Pierre Vandersmissen avait repris le travail plus tôt. Il sera sollicité lors de la prochaine manifestation nationale, prévue le 29 septembre. "Je n’y porterai pas casque", a-t-il précisé en sortie d’audience.