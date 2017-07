C’était le 6 août 2016. Ce samedi-là, Corinne et Hakima, deux policières de Charleroi, étaient en faction au checkpoint de la tour bleue, l’hôtel de police carolo. Un homme muni d’un sac à dos s’est alors avancé vers elle, l’air d’un simple justiciable venu déposer une plainte. Et soudain, l’individu a sorti une machette de son sac à dos pour fendre le visage d’Hakima en criant "Allahu akbar". Grièvement blessée, l’inspectrice a pu dégainer son arme et tirer plusieurs balles dans les jambes du terroriste. Ce dernier a toutefois eu le temps de donner un deuxième coup de machette, atteignant cette fois Corinne au cou. C’est finalement une troisième policière, venue de l’arrière, qui a pu le neutraliser définitivement.

Hakima et Corinne ont survécu à leurs blessures. Mais elles conserveront des séquelles indélébiles de cet attentat malgré de lourdes opérations de chirurgie faciale. Si la seconde a pu reprendre le travail après de longs mois, Hakima est toujours en convalescence.

Algérien en séjour illégal , Khaled Babouri est mort de ses blessures le jour même, sur la table d’opération. A-t-il reçu un soutien logistique ou a-t-il agi en loup solitaire ? Une instruction est actuellement en cours et a mené à quatre mandats d’arrêt. Tous les suspects, originaires de Farciennes, ont désormais été relâchés sous conditions en attendant un éventuel procès.

Depuis onze mois, le corps de Khaled Babouri n’a toujours pas été rapatrié en Algérie. Ses proches espèrent toujours lui offrir des funérailles dans le respect de ses coutumes. En attendant, son cadavre gît à la morgue des pompes funèbres Fontaine qui assument, pour l’instant, l’ensemble des charges financières. L’ambassade d’Algérie refuse de prendre position avant d’obtenir les conclusions de l’enquête. La ville de Charleroi, elle, refuse tout simplement d’inhumer le terroriste sur ses terres. Bref, les parties sont dans l’impasse, au grand dam des pompes funèbres qui aimeraient libérer leur chambre froide pour ses défunts carolos.