Le corps de Jacques Bouchoms a bien été repêché à Andenne

Faits divers

Originaire de Verviers, le greffier responsable de la justice de paix à Namur avait disparu samedi vers 16h30.

Le samedi 3 septembre 2016, vers 16h30, Jacques Bouchoms, un homme âgé de 51 ans et originaire de Verviers, partait seul en balade en vélo au départ de Wanze. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Un avis de recherche avait été lancé aussitôt: "Jacques est sportif et mesure 1m87. Il est ventru. Ses cheveux sont courts, châtain foncé et ses yeux sont bleu vert. Au moment de sa disparition, il était vêtu d'une tenue de cycliste noire et bleue et de chaussures de vélo. Son vélo, blanc et rouge, est de marque Cube", disait-il. Un hélicoptère de la police fédérale avait même balayé la zone samedi soir jusqu'aux dernières lueurs du jour.

Ce lundi matin, un corps ainsi qu'un vélo ont été repêchés dans la Meuse à hauteur d'Andenne, informait la section hutoise du parquet de Liège. Les devoirs étaient en cours pour identifier la victime. La nouvelle n'a pas encore été confirmée par voie officielle, mais il s'agit bien de Jacques Bouchoms, disparu samedi. Ses proches ont été avertis.