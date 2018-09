Miguel Amorim Fe Lemos, un jeune homme âgé de 21 ans, n’a plus donné signe de vie depuis jeudi. Il a été vu pour la dernière fois sur le site de l’ULB.

Vers 11 heures, il a reçu un appel téléphonique et, depuis, il ne s’est plus manifesté. Son corps a été retrouvé dimanche soir dans la forêt de Soignes. On ignore encore les circonstances de son décès.