Faits divers Ln cette veille des fêtes de fin d’année, les équipes souffrent du peu de personnel.

40 % d’effectifs en moins. C’est énorme ! C’est pourtant le manque de personnel constaté actuellement par Daniel Spaekaert, délégué SLFP au sein de la police de la route. Avec aussi peu de moyens, difficile voire impossible d’effectuer les tâches quotidiennes pour ces policiers de la route, surtout en cette veille des fêtes.

"Il y a la campagne BOB pour laquelle on ne voit pas comment on pourrait atteindre les objectifs demandés avec un tel manque d’effectifs. Il y a les missions de contrôles des autocars, des camions, qu’on ne peut quasi plus réaliser puisque nous devons déjà répondre à toutes les missions urgentes au quotidien. Il faut forcément établir des priorités", confesse Daniel Spaekaert.

(...)