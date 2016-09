Le directeur de La Rose des Sables interrogé

Faits divers

Que s’est-il passé mercredi soir au domicile privé du directeur de La Rose des Sables, le très connu centre de vacances créé après-guerre à Oostduinkerke (Coxyde) par les Mutualités socialistes du Brabant wallon, entre-temps devenues Solidaris Brabant wallon ?

Hier soir, le directeur coordinateur de la Rose des Sables était interrogé par la police.

Président de Solidaris BW, André Flahaut attendait d’en savoir plus. Le secrétaire général de Solidaris Alain Cheniaux avait fait le déplacement à Oostduinkerke.

Et La Rose des Sables, contactée par nos soins, répondait que "M. Pierre B. est absent et non contactable" et "ne le sera pas avant plusieurs jours". La version qui circule émane du fils du directeur de La Rose des Sables.

La police s’attache à vérifier ce qui s’est passé au sein du couple avant-hier soir.

Directeur à Oostduinkerke, Pierre B., qui est français, habite à Oost-Cappel, juste de l’autre côté de la frontière, dans le Nord-Pas-de-Calais. Peu après 21 h, les pompiers locaux sont intervenus à l’adresse : le couple était en proie aux flammes.

Sur les circonstances , on a la version du fils qui a contacté André Flahaut qui refuse de détailler. Différend conjugal ? Accident ? Pierre s’est-il brûlé aux mains en portant secours à sa femme ? Toujour est-il que celle-ci est grièvement brûlée - le pronostic vital est engagé - et que l'usage d’un produit accélérant n’est pas exclu, à ce stade.

Les services de police français ont averti le centre de vacances d’Oostduinkerke que son directeur ne serait pas disponible "dans l’immédiat", nous confirme une source proche.

Créé en 1949 dans un but de tourisme social, La Rose des Sables a subi dans les années 2000 une rénovation en profondeur qui l’a relancée et explique son succès d’aujourd’hui.

Président de Solidaris BW, André Flahaut confie qu’il ne peut que louer des services du directeur du centre de vacances, de sa gestion et de son investissement personnel dans La Rose des Sables. "Nous venions de recevoir les résultats financiers de mi-saison. Ceux-ci sont tout à fait satisfaisants".

André Flahaut poursuit: "Les comptes sont clean. La Rose des Sables est contrôlée par le siège de Solidaris Brabant wallon qui se trouve à Tubize, et un comité de pilotage qui se déplace très régulièrement sur place à Oostduinkerke".