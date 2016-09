Le droguiste assassiné aimait les femmes thaïs

Faits divers

Pour son fils, son père avait une double vie et les enquêteurs se trompent en refusant de la voir

La chambre du conseil de Hal/Vilvorde doit (en principe) décider aujourd’hui de libérer ou prolonger d’un mois le mandat d’arrêt du chef d’assassinat délivré vendredi à charge de la compagne du droguiste de Schaerbeek Johan Verhaeghe, tué par balle le 3 mai dernier, au volant de sa Mercedes qu’il parquait devant sa villa, à Kampenhout. En prison depuis le week-end, Nina, qui nie, a subi hier une longue journée d’audition à l’issue de laquelle le juge prévoyait pourtant d’ajouter encore une reconstitution.

Avenue de Roodebeek où tout le monde connaissait le droguiste, l’arrestation de sa femme n’a pas créé la surprise. Nina V. n’était pas populaire, comme l’était son mari, réputé jovial, agréable. Mais la non-popularité d’un suspect ne prouve évidemment rien.

Le fils du couple, Amaury, défend sa mère. Ce qui a pesé dans l’arrestation de sa mère, dit-il, c’est d’avoir échoué jeudi au test du polygraphe. Pour Amaury, sa mère n’était pas en état. Les médecins l’avaient déjà constaté le 6 juillet quand ils avaient délivré une dispense. Ils ont curieusement donné jeudi leur feu vert. Pour Me Jef Vermassen, qui défend sa mère, ces tests dont la fiabilité est très contestée ne prouvent rien.

Les enquêteurs auraient travaillé à charge : c’est aussi ce qu’affirme Amaury pour défendre sa mère.

Pour le fils du droguiste, son père avait une vie cachée et l’enquête a occulté les pistes vers les milieux criminogènes. L’enquête a appris que Johan Verhaeghe voyait régulièrement au moins deux femmes thaïs dont une prostituée tous les mardis à Zaventem. Et que son père vendait illégalement de grosses quantités de produits (acétone, etc.) servant à fabriquer des drogues chimiques (XTC, MDMA, etc.).

Enfin, Amaury dément que sa mère aurait tué son père parce qu’il voulait la quitter : Johan avait fait procéder pour 20.000 euros de travaux à l’étage de la villa, il venait d’acheter un lit de 6.000 euros et le couple projetait l’achat d’une maison dans un pays de soleil.

En résumé : Nina V. nie. Son fils la croit innocente et démonte un à un les mobiles qu’on veut prêter à sa mère. Tout semble reposer sur les résultats fragiles d’un test dont la fiabilité est contestée.

Sauf qu’il y a un gros détail. Et que la justice a fait le forcing, toute la journée de hier, pour obtenir, au départ de ce détail, des aveux.