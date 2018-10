Selim, 30 ans, s'est longtemps muré dans le silence et derrière un nouveau patronyme. Aujourd'hui, le fils unique de l'Ogre des Ardennes et de Monique Olivier se confie dans "Le Fils de l'Ogre", sous la plume d'Oli Porri Santoro.

Personne ne choisit ses parents. Selim, 30 ans, non plus. Pendant quinze ans, l'homme s'est tapi dans le silence, retranché derrière son nouveau nom, paravent administratif pour détourner la néfaste attention accolée à son patronyme depuis 2003. Disant à qui le lui demandait que ses parents étaient morts. Ils ne le sont pas : Selim est le fils (unique) de l'Ogre des Ardennes, Michel Fourniret, et de sa complice Monique Olivier, condamnés à la prison à vie pour l'enlèvement et le meurtre de sept adolescentes en France et en Belgique.

Aujourd'hui, Selim parle. A mi-chemin entre l'enquête et le témoignage, le livre Le Fils de l'ogre, sous la plume du journaliste Oli Porri Santoro, vient de paraître. Il conte trois années d'entretiens, à raison de "deux à trois fois par semaine", entre le journaliste et le fils unique de Fourniret. "Tout est parti de la fin d'un Faites entrer l'accusé sur l'affaire: 'Leur fils a changé de nom et vit désormais dans le sud de la France'. C'est peut-être parce que je suis de Nice mais cela m'a interpellé. J'ai fait une rapide recherche sur les réseaux sociaux et après, tout s'est enchaîné", relate l'auteur.

Une enfance où tout paraissait rose

Ce qui ressort d'abord de l'ouvrage ? Une enfance "où tout paraissait rose", "à l'ombre d'un père dominateur et colérique mais jamais violent", écrivent nos confrères de BFM. "Dans la mansarde familiale, entre la France et la Belgique, celui qu'il appelle Mich-Mich ou simplement Michel - jamais papa - bricole ou écoute des vinyles de variété française, qu'il reprend volontiers à tue-tête. Sa mère, elle, végète devant Julie Lescaut ."

"Jamais il ne criait ! Il était très colérique, ça oui, mais en ce qui me concerne, la violence n'a jamais dépassé le stade de la simple gifle", assure Selim.

26 juin 2003

Selim revient sur ce jour où, furieux car son fils lui avait ramené un mauvais bulletin de notes, Michel Fourniret est sorti de chez lui pour, on l'apprendra par la suite, enlever une adolescente de 13 ans, Marie-Ascension. C'était en Belgique, à Ciney. Précisément la tentative de rapt loupée qui permettra à la police de mettre la main sur le serial-killer... C'est le 26 juin 2003, devant le JT de TF1, que Selim, 14 ans, apprend la vérité sur son papa. Sa mère est arrêtée un an après pour être interrogée. Elle ne reviendra jamais au domicile familial. Selim trouve refuge chez son demi-frère.

Aujourd'hui agent de sécurité, il affirme "ne devoir la vie qu'à la peur du suicide". Sa demi-soeur, Marie-Hélène, a, elle, mis fin à ses jours en 2006. Selon sa mère, la deuxième épouse de Fourniret, son nom était devenu trop lourd à porter. Selon le tueur en série, qui évoque sa mort dans une lettre, c'était plutôt un "échappatoire face à la pression médiatique".

"Des mains énormes"

Michel Fourniret n'a cherché à reprendre contact avec son fils que récemment. Concordance du calendrier : c'était au lendemain du premier entretien entre Selim et Oli Porri Santorro... Une missive, intégralement retranscrite dans le livre, qui fait état de la personnalité ambivalente, mais surtout manipulatrice de Fourniret.

Une relation épistolaire un peu chaotique débute entre les deux hommes. Elle aboutit finalement à des retrouvailles entre père et fils, en janvier 2016, à la prison d'Ensisheim, en Alsace. Une rencontre qui s'est déroulée en présence de l'auteur du bouquin. "La première chose qui m'a marquée à la vue de celui qu'on surnomme 'l'Ogre des Ardennes', c'est de me trouver face à un petit monsieur, tout courbé, d'1,67 mètre", confie le journaliste. "C'est là que j'ai vu ses mains, des mains énormes."

Devant son fils , qu'il n'a pas vu depuis quinze ans, Fourniret laisse couler une larme. On est loin des remords. "Je suis un gros con, mais j'assume. Je ne regrette pas. Tout est dû à ma fierté incommensurable et sans borne", lâche-t-il.

Cette entrevue sera en tout cas décisive puisque c'est devant son fils que Fourniret, après des années de dénégations, a avoué pour la première fois avoir "quelque chose à voir avec le meurtre de la petite Parrish", retrouvée morte en 1990 à Monéteau. Des aveux qu'il réitérera ensuite devant les enquêteurs, ouvrant possiblement la voie à un nouveau procès en 2020.

Depuis cette rencontre en prison, Selim n'a plus aucun contact avec Michel Fourniret. L'Ogre des Ardennes, lui, a retrouvé ce vendredi son ex-femme Monique Olivier à Paris, dans le bureau de la juge d'instruction qui veut confronter leurs versions sur deux meurtres dans l'Yonne, vieux de plus de trente ans, qu'il a reconnus récemment.

C'est leur première entrevue depuis onze ans.