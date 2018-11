Encore aujourd’hui, ni l’un ni l’autre n’accepte que son identité soit divulguée en entier.

L’enquête sur les tueries leur doit beaucoup, pourtant : ils sont les premiers à être allés à Ronquières. C’est eux qui ont localisé l’endroit. Sans eux, les sacs jetés dans le canal par les tueurs se trouveraient toujours au fond de l’eau. Autrement dit encore : si l’on a trouvé les chèques d’Alost, des armes des tueries et ce fameux col du gilet pare-balles dont on espère tirer un ADN exploitable, c’est d’abord grâce à ces deux gendarmes de la BSR de Soignies, aujourd’hui pensionnés, Louis D. et Thierry G.

Ce dernier, après contact avec son collègue, accepte de parler du point central de l’enquête actuelle : y a-t-il eu manipulation ? En ce qui le concerne, la réponse est non. "Nous n’avons pas rêvé. En 1985, on ne nous a pas manipulés."

Et l’appel à témoins du parquet fédéral il y a quinze jours, dit-il, "nous a interloqués".

