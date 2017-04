Le gouvernement fédéral travaille à un plan pour lutter plus efficacement contre la fraude sociale et l'exploitation économique dans les car-washs à la main.

"Ce sont souvent des plaques tournantes de travail illégale et de trafic d'êtres humains", confie-t-on au sein de l'Inspection sociale. Lors des contrôles effectués l'an dernier, un travailler sur quatre n'était ainsi pas en ordre, met en lumière Het Belang van Limburg dans ses colonnes samedi. Rien que la Flandre recense plus de 300 de ces car-washs où les véhicules sont nettoyés manuellement. Le secteur est presque entièrement aux mains d'entrepreneurs étrangers, ce qui rend le contrôle des autorités plus compliqué.

L'exploitation économique, le travail au noir et même le trafic d'êtres humains constituent un grand problème dans ce type de commerce, selon l'Inspection sociale.

Les exploitants des car-washs traditionnels sont ceux qui perdent le plus face à ce constat. Ils envisagent d'ailleurs des démarches juridiques.

Le secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale Philippe De Backer (Open Vld) confirme le caractère à risque du secteur. Il travaille d'ailleurs à un plan, qui devrait être finalisé pour la fin de l'année, afin de mettre un terme aux mauvaises pratiques. Il y aura davantage de contrôles et une meilleure collaboration avec la Justice afin que les faits criminels graves puissent être punis, promet-il.