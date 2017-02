Faits divers L’auteur des faits, âgé de 14 ans, a été placé en IPPJ à Saint-Hubert.

Vendredi en fin d’après-midi, un jeune homme de 14 ans a agressé un élève de l’Institut de la Providence à Ciney en lui lançant au visage un liquide assez mordant. Deux autres élèves qui se trouvaient à proximité ont également été touchés. L’un sur le côté droit du visage, l’autre par des éclaboussures. Leur état est stable mais tous ont passé la nuit en observation à l’hôpital et ont été brûlés au second degrés.

La victime principale a été plus grièvement blessée que les deux autres mais tous risquent des problèmes ophtalmologies, selon les médecins.

Ce samedi, la nature du produit utilisé a été dévoilée par le parquet de Namur après analyses. Il s’agit d’esprit-de-sel. "Un produit qui ressemble à de l’eau mais qui contient 25 % d’acide chlorhydrique. Un produit dangereux et très corrosif qui sert notamment à décaper, raviver des pierres ou déboucher encore déboucher des tuyaux".

Cette agression est la conséquence d’une première dispute impliquant deux élèves de la Providence, dont la victime principale. Une dispute qui s’est principalement déroulée via les réseaux sociaux.

L’auteur des faits, né en 2002 et âgé de 14 ans et qui n’est pas scolarisé dans cet établissement scolaire, a pris la défense de l’autre mineur concerné par cette dispute.

Après s’être échauffés sur les réseaux sociaux, les deux protagonistes ont voulu se rencontrer pour discuter et se sont mis rendez-vous à la sortie des cours. D’abord pour discuter.

La suite, on la connaît . L’adolescent de 14 ans a vu la bouteille d’esprit-de-sel que sa maman venait d’utiliser en prenant sa douche et a décidé de l’emmener avec lui pour s’en servir comme arme. "Il dit ignorer la dangerosité du produit, croyant que ça allait piquer comme du savon, mais il est quand même suspecté d’avoir agi en connaissance de cause", a encore précisé le parquet de Namur.

Toujours selon le parquet, les séquelles esthétiques pour la victime principale et une des deux autres collatérales sont certaines.

L’adolescent a été placé en IPPJ à Saint-Hubert par le juge de la jeunesse.