Les deux frères inculpés mercredi pour terrorisme ont particulièrement défrayé la chronique lorsqu’ils étaient fort jeunes. Nous sommes le 22 avril 1999. Akim Saouti n’est âgé que de 21 ans quand il pénètre, encagoulé et armé et accompagné d’un complice, dans le bureau de poste des abattoirs d’Anderlecht. Ils attaquent le volet métallique des guichets à la hache. Volent l’argent qu’ils mettent dans un sac de sport. Une balle de 357 Magnum et tirée et se fiche dans une armoire métallique. Les deux hommes quittent les lieux mais Akim Saouti rate une marche, glisse, et la Volvo car-jackée conduite par un troisième homme, qui attendait devant les abattoirs, part sans lui. L’un des suspects a disparu dans la nature tandis que l’autre, Michael Sainz Menero, sera tué par la police dans un entrepot.

Akim Saouti sera confondu plus tard par son ADN, laissé sur la cagoule abandonnée sur les lieux des faits. Il sera condamné en 2001 à sept ans de prison par la cour d’appel de Bruxelles (contre six ans en première instance), une peine particulièrement lourde pour un jeune sans antécédents judiciaires.

Le 25 décembre 2002, c’est au tour de Khalid Saouti, alors âgé de 23 ans, de jouer un tour étonnant. Pour permettre à son grand frère incarcéré de passer Noël en famille, il va changer de place avec lui au parloir de la prison de Forest. Puis aller dans sa cellule en lieu et place de son propre frère pourtant plus âgé et peu ressemblant. Le subterfuge sommaire n’est repéré que quelques heures plus tard ! Pour ces faits, Khalid Saouti sera condamné à un an de prison avec sursis.

Si l’on rajoute à cela le pedigree du plus jeune frère, Saïd, condamné à six ans de prison pour toute une série de braquages violents, et aussi dans le dossier de terrorisme de son club de moto Kamikaze Riders, le bilan est lourd pour une famille profondément ancrée dans le milieu bruxellois de la grande criminalité.

À ce titre, le profil peut paraître semblable à celui de la famille El Bakraoui, dont les frères kamikazes Ibrahim et Khalid avaient eux aussi connu un important passé de grand banditisme avant de passer au djihad armé, avec la funeste conclusion que l’on connaît.