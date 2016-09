Le meurtre au Décathlon fait découvrir des jeunes qui font peur

Faits divers

Dans son groupe de garçons et filles de son âge qu’elle fréquentait à Anderlecht, Thaynara, qu’on appelait Thay, était surnommée la reine du Beer Pong. C’est cette jeune fille de 17 ans qu’un membre du groupe a tuée en juin près du Décathlon, après l’avoir violée longuement et sauvagement comme la reconstitution judiciaire devait le montrer hier soir.

Le Beer Pong dont Thaynara était la Reine, est une sorte de jeu à boire popularisé par le cinéma. Le Beer Pong consiste à lancer une balle de ping-pong dans les verres de l’équipe adverse. À quoi ces jeunes passaient leur temps ?

En enquêtant sur ce meurtre atroce d’une adolescente, la police Midi a découvert une jeunesse qui fait peur. Une jeunesse désemparée dont le maître mot est "traîner". Que faisiez-vous ? "On traînait !"

Des jeunes qui communiquent comment ? Par Messenger, Whatsapp, Viber, Instagram et Facebook.

Qui passent les nuits en groupe, à peu près n’importe où pour autant qu’on puisse "jouer, fumer et regarder des vidéos".

À faire des Snapchats et jouer à la Xbox et à la PlayStation.

Celui qui avoue le viol et le meurtre de Thaynara s’abrutissait à jouer à Call of Duty, un jeu de guerre sur console.

Ils buvaient et "on était défoncés" mais, disent-ils, personne ne vomissait et il n’y avait pas de coma éthylique.

Beaucoup s’étaient connus gosses, en faisant du skate au bas du Mont des Arts. Ils se sont retrouvés dans des sections professionnelles, surtout à brosser les courts. Ils se procuraient les joints "à Aumale" (NdlR : station de métro d’Anderlecht).

Ils avaient leurs points de rendez-vous comme les "quatre bancs au parc Astrid" et le "spot", ce petit parc de l’avenue Marius Renard en face de l’école d’horticulture Redouté Peiffer.

Leur groupe, une douzaine de jeunes de 15 à 17 ans, s’aimait bien, se disputait, se réconciliait, ne se parlait plus, se rabibochait et couchaillait.

Celui qui est soupçonné d’avoir tué Thaynara près du Décathlon avait pourtant une copine. Mais Thay était ou avait été la petite amie d’un autre avec lequel il était en dispute. Thay fut-elle un moyen pour lui de se venger surtout du rival ?

Fermé et totalement désert le dimanche, le Décathlon est l’endroit où le groupe se retrouve parce qu’il "n’y a pas de contrôle, on peut y mettre la musique à fond, jouer au foot et au basket, boire et fumer".

La nuit du dimanche au lundi où Thay fut tuée, d’autres jeunes du groupe se trouvaient à un autre endroit sur le site du magasin de sport sans se douter du drame qui se jouait avec Thaynara sur le muret du toit du parking.

Mais tous ont très vite compris quand le site de ce journal a révélé le lundi soir que le corps d’une jeune fille avait été trouvé dans les talus.

L’auteur présumé avait perdu sa mère.

Ce fut, certainement, une cause d’instabilité. Il est allé vivre chez son père, son oncle puis un grand-père. Il s’est essayé dans des études sans aller au bout d’aucune, horticulture, menuiserie, cuisine.

Proche de 18 ans, c’est un grand fort d’1m98 et 100 kilos. La frêle Thay était pour lui une poupée de chiffon qu’il avait saoulée, incapable de se défendre.

Selon nos infos toujours, les enquêteurs lui ont demandé comment il trouvait Thaynara. Il a répondu : "Gentille, compréhensive, assez jolie. Oui : petite, maigre et jolie".

C’est ce qu’il a dit. On lui demandait hier soir, au Décathlon, de refaire les gestes de la nuit du 5 ou 6 juin et montrer comment il a violé et tué la copine du groupe.