C’était un crime crapuleux qui a marqué les esprits en 2014. Le 3 février précisément, le corps de Jephté Van der Hoeven était retrouvé ligoté et ensanglanté, sur son lit, dans son appartement situé au 190 de l’avenue Messidor dans la commune bruxelloise d’Uccle. Des traces de violence extrêmement avaient été relevées par les enquêteurs qui ignoraient alors tout de l’auteur de cet assassinat.

Un avis de recherche national avait même été lancé afin d’obtenir davantage d’éléments sur ce crime dont le mobile semblait être le vol. Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour retrouver la trace de l’auteur présumé. Un mois plus tard, Zouhair Ch. sera interpellé au Grand-Duché du Luxembourg. Extradé vers la Belgique et incarcéré à la prison de Forest, l’homme a toujours nié avoir tué Jephté Van der Hoeven. Aujourd’hui encore, il conteste les faits. On apprend qu’il sera pourtant jugé cet automne, en novembre, par la cour d’assises de Bruxelles. Désormais son avocat, le pénaliste Dimitri De Beco, réserve ses commentaires pour le procès.

Arrêté au Grand-Duché , Zouhair Ch. se trouvait en possession d’un objet de la victime au moment de son interpellation. Une chevalière que portait Jephté depuis de longues années. Un bijou déterminant dans l’enquête. Reste à voir si l’homme passera aux aveux devant les jurés et les proches de Jephté ou s’il clamera encore son innocence.

Sympathique et sans histoire, Jephté Van der Hoeven était un homme particulièrement apprécié tant de ses amis que de son voisinage.