Le visage de "Momo" a fait le tour du monde. En effet, depuis quelques mois, cet étrange individu contacte via l'application Whatsapp des gens à travers le monde entier. Jusque là, rien de grave. Mais après quelque temps, Momo devient plus agressif et plus insistant. A un point tel que ce dernier aurait causé la mort de plusieurs jeunes en les incitant à commettre des actes dangereux.

Cette fois, il s'agit d'un adolescent français de 14 ans. Ses parents l'ont retrouvé pendu dans sa chambre avec la ceinture de son kimono. Mais, pour ces derniers, c'est clair: il ne s'agit pas d'un suicide, mais des tristes conséquences du fameux "Momo challenge".

Une enquête a été ouverte, a indiqué le parquet de Rennes. "Vont être exploités l'ensemble des éléments, le téléphone, l'ordinateur" de l'adolescent, a expliqué le procureur qui a "demandé qu'une association d'aide aux victimes prenne contact avec les parents".