Le problème ne date pas d’hier et, hélas, ne sera certainement pas résolu demain.

Il y a dix ans déjà, lors de notre visite dans les caves du palais de Justice de Bruxelles, le même constat se posait : plus d’un million de pièces à conviction y étaient stockées. On y trouvait de tout et le responsable du greffe tirait déjà la sonnette d’alarme : il ne savait plus où conserver toutes ces pièces servant de preuves à la justice. Certaines y prenaient déjà la poussière depuis de longues années.

Dix ans plus tard, rien n’a changé.

En 2011, le ministre de la Justice de l’époque annonçait pourtant la mise en place d’un système informatique permettant de mieux gérer le flux de ces pièces à conviction.

Aujourd’hui, l’outil n’est toujours pas pleinement opérationnel.

(...)