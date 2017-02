Selon nos informations, le parquet de Nivelles demande le renvoi en procès devant le tribunal correctionnel de Grégory Maquet qui était jusqu’avant-hier le patron de Century 21, premier réseau belge d’agences immobilières.

Jugé tout récemment à Ibiza ainsi que La DH a pu le révéler, Maquet n’en a pas fini avec la justice. À Ibiza, l’homme d’affaires belge avait été condamné à 18 mois dans ce dossier de menaces graves où il était impliqué avec l’ancien truand complice de Patrick Haemers, Basri Bajrami. Cette fois, c’est en Belgique : le parquet de Nivelles veut le juger dans un dossier pénal où il était initialement pourtant le plaignant. Le parquet nivellois demande à la chambre du conseil de le renvoyer en correctionnelle comme auteur ou coauteur avec deux autres.

Les charges portent sur diverses infractions liées au fait d’avoir volontairement retardé une faillite de société avec comme conséquences que ce retard a pu préjudicier des associés ou investisseurs.

Contacté par nos soins, Pierre Chomé, l’avocat belge de M. Maquet, confirme l’information. Me Chomé précise avec force que M. Maquet conteste les charges.

Hier matin, nos confrères du Tijd annonçaient que Grégory Maquet avait démissionné de ses fonctions de patron de Century 21. La démission fait suite aux remous créés dans la société et son réseau d’agences par la condamnation survenue à Ibiza.

Et c’est donc maintenant la justice belge et le parquet de Nivelles qui tiennent Gregory Maquet dans le collimateur, dans un dossier où c’est au départ lui qui déposait plainte pour malversations.

Son avocat parle d’un "comble", d’être poursuivi pour "toute une série d’infractions qu’il a été le premier à dénoncer et reprocher à d’autres".

Me Pierre Chomé insiste sur le fait que Grégory Maquet "n’a jamais véritablement été interrogé pendant l’instruction sur les faits et les charges qui lui valent auourd’hui de faire l’objet d’un réquisitoire de renvoi en correctionnelle".

Me Pierre Chomé ajoute que l’ex-patron de Century 21 Benelux "n’a pas été inculpé pendant toute l’instruction".

Pour Me Chomé encore, le dossier "paraît tellement inconsistant" que (l’avocat) a demandé au parquet de Nivelles et au juge d’instruction "de faire procéder à de très nombreux devoirs d’enquête complémentaires, énumérés sur huit pages", devoirs complémentaires qui auraient dû être effectués pendant l’instruction et ne l’ont visiblement pas été.

Le juge d’instruction doit à présent décider d’effectuer ces devoirs d’enquête. En cas de refus, précise Me Chomé, ceux-ci seraient demandés à la chambre des mises en accusation de Bruxelles.