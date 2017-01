Le ministère public a requis des peines de trois ans de prison ferme contre trois membres présumés de la Ndrangheta, Francesco Cavarretta, Silvio Facchetti et Fabrizio Sansone, hier, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il a également demandé la condamnation de Paolo Braschi, un administrateur de la société financière monégasque Moores Rowland, à une peine de deux ans de prison ferme, ainsi que 50.000 euros d’amende et une interdiction professionnelle de 10 ans. Contre Moores Rowland, le substitut du procureur du Roi Gilles Dejemeppe demande l’amende pénale maximale, soit 100.000 euros.

La peine de confiscation réclamée est la plus importante : 5.140.544,90 euros au total, à répartir entre les prévenus, à hauteur de 15 % par personne morale et 40 % pour la société.

Si les trois prévenus italiens affiliés à la mafia calabraise font défaut et semblent insolvables, Paolo Braschi, présent à l’audience, et Moores Rowland jouent extrêmement gros, c’est-à-dire leur avenir. Hier, M. Dejemeppe a fustigé "l’inertie coupable" de la société : "C’est un véritable scandale que vous avez à juger !"

L’affaire en quelques mots ? En 2000, des personnes affiliées à la Ndrangheta viennent frapper à la porte de Moores afin de mettre en place un montage financier. L’objectif est, selon le parquet, de "capter de l’argent public via des subventions". Ici, ce sont des subventions européennes chargées de financer un chantier naval à Crotone, dans la Botte de l’Italie, en plein territoire de la Ndrangheta calabraise.

Cet argent est donc capté et, via l’action présumée de Moores Rowland et un transit par des sociétés anglaises, panaméennes et belges, revient blanchi dans les mains de la mafia, "grâce à M. Braschi", estime le parquet. Il va sans dire que la version de la défense est bien différente.

Hier, le président Yves Régimont a passé l’administrateur sur le gril. "Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?", a-t-il demandé au prévenu, qui n’a pas toujours su répondre, évoquant par moments une affaire bien lointaine; 16 années ont passé depuis la signature de l’accord…

La société et son administrateur auront la parole aujourd’hui et demain, notamment défendus par Me André Risopoulos. Ils contestent le blanchiment et affirment qu’ils ne savaient pas que les interlocuteurs étaient liés à la mafia calabraise.