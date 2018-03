La cour d’assises des Alpes-Maritimes a condamné, mercredi, l’ex-Liégeois Lionel Dousset, à vingt ans de réclusion. Voilà l’avenir peu enviable qui accompagnera dans ses vieux jours le pédophile de 73 ans dont l’histoire est incroyable…

Suspecté de viols sur mineurs alors qu’il dirigeait dans les années 1990 sur la Côte d’Azur une école de voile pour adolescents en difficulté, Dousset avait échappé en 1996 à la justice française en venant s’installer en Belgique.

Condamné par défaut en France et recherché internationalement, il a ensuite vécu dix-neuf ans et sept mois à Herstal, sans être repéré.

En fait, le mandat d’arrêt français orthographiait correctement son nom - Dousset avec deux S et pas Doucet avec un C - mais se trompait de… six jours sur la date de naissance. Lionel est né le 17 mars 1946; le mandat d’arrêt mentionnait le 23 mars 1946.

Et Dousset en a profité pendant presque vingt ans. Maintes fois contrôlé par la police belge, celle-ci n’a jamais fait le rapprochement. Pour l’ordinateur, il n’était tout simplement pas le Dousset né le 23.03.46. Il ne se cachait pas à Herstal. Il figurait même dans les Pages Blanches !

Or il se fait que, début 2016, une des victimes des faits de 1994 a réactivé sa plainte. À cette occasion, les autorités françaises se sont aperçus de la petite erreur sur la date de naissance et l’ont rectifiée.

Trois semaines plus tard, des policiers liégeois, renseignés par le Fast de la police fédérale, toquaient à la porte du septuagénaire que le passé rattrapait ainsi à… cinq mois de la prescription. Cinq mois de plus et la peine prononcée en septembre 1996 à Nice était prescrite. Ne devait plus être exécutée. Pas de bol pour Dousset qui fut extradé de Belgique.

À son procès qui s’est tenu lundi et mardi, son conseil a plaidé qu’il était devenu en vingt ans un autre homme. Dousset n’a jamais commis de faits en Belgique.

Avec les parties civiles , l’avocat général niçois a par contre rappelé que les trois jeunes de 12 à 14 ans violentés entre 1991 et 1994 ont gardé à jamais les stigmates des agressions.

En tant que président de son association, Lionel Dousset embarquait des adolescents sur son bateau, le Bora 3, pour des balades en Méditerranée. Les victimes ont à présent entre 35 et 40 ans.

Sur base de l’ancienneté des faits, l’avocat général réclamait 15 ans. Mais les jurés, plus sévères, condamnaient mercredi Dousset à 20 ans.

Sans cette erreur de date sur le mandat d’arrêt ou s’il était resté en France, Dousset en aurait eu fini avec la justice. La peine serait derrière lui. Idem s’il avait pu échapper aux radars et tenir à Liège cinq mois de plus : très exactement jusqu’au 28 septembre 2016. Mais il s’est fait coincer en avril.

Sauf remise de peine (peu probable pour les faits de mœurs sur mineurs), Lionel Dousset peut espérer sortir à l’âge de 91 ans. Il peut aussi interjeter appel, possible en France pour les arrêts de cour d’assises, à la différence de la Belgique,.