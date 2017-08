La division Courtrai du parquet de Flandre occidentale a diffusé mercredi un avis de disparition pour le père du bourgmestre de Courtrai et ancien ministre fédéral des Pensions, Vincent Van Quickenborne. Le septuagénaire a quitté son domicile mardi après-midi avec son vélo électrique et ne s'est plus manifesté depuis. Georges Van Quickenborne (71 ans) a quitté son domicile situé à Courtrai, entre 13h00 et 15h00, avec son vélo électrique, modèle dame, de marque Koga. Il portait, au moment de sa disparition, une chemise beige, un polar gris, une casquette gris clair et probablement un pantalon de sport kaki.

Il mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux gris, avec une calvitie. Il pourrait avoir emporté ses lunettes.

Son fils, bourgmestre de Courtrai, partageait déjà son inquiétude mardi soir via Twitter. "Vers 15h00, mon père Georges Van Quickenborne a quitté la maison avec son vélo. Il a disparu depuis. Aidez-nous", avait-il écrit sur le réseau social.

Toute personne qui a vu Georges Van Quickenborne ou qui connaît l'endroit où il se trouve peut contacter les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu.