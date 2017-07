En période de vacances, il n’est pas toujours évident de faire garder son animal de compagnie. C’est justement ce que propose Yoopies, la plateforme de services à domicile. Dans son rapport annuel, elle dévoile le tarif moyen dépensé par les maîtres belges : 11,87 euros par jour.

Pour lutter contre l’abandon, le site a mis en place un système de garde d’animaux entre particuliers, mieux connu sous le nom de "pet-sitting". Plusieurs modes de garde existent, à des prix différents. Par exemple, pour faire garder son animal chez le pet-sitter, nom donné au gardien, comptez en moyenne 13 euros par jour. La promenade, elle, est à 9 euros. Il est également possible de faire venir le pet-sitter chez soi. Soit pour rendre une simple visite à l’animal, soit pour s’installer au domicile du propriétaire le temps de son absence. En moyenne, la visite revient à 9 euros tandis que la garde à domicile est de 14 euros par jour.

Les prix varient aussi en fonction de la région du pays. De manière générale, c’est en Flandre que les tarifs sont les plus élevés. C’est dans le Limbourg que les propriétaires d’animaux dépensent le plus pour leur bête. En moyenne, 14,80 euros par jour. Dans la province de Luxembourg, le tarif journalier moyen est estimé à 7,29 euros. La Louvière, Verviers et Mouscron sont les trois villes les plus chères. Dans ces villes, les maîtres dépensent entre 15 et 17 euros par jour. À l’inverse, Bruxelles, Charleroi et Anderlecht sont les communes les moins chères, avec un tarif journalier compris entre 11 et 15 euros.

Aujourd’hui, Yoopies affirme que 10.000 Belges sont inscrits sur son site. La plateforme annonce également qu’il y aurait, dans notre pays, pas moins de 8.500 pet-sitters. Des nombres qui pourraient encore augmenter au fil des années.