Alors que le petit Daryl témoignait de son calvaire mercredi dans nos colonnes, le beau-père et la mère de ce petit garçon de 6 ans, maltraité et laissé sur un balcon, en pyjama, dans le froid, pendant des heures, le 26 décembre dernier, au 22 rue de l’Alliance, à Saint-Josse, ont comparu devant la chambre du conseil. Celle-ci a ordonné de prolonger la détention préventive pour une durée de deux mois.

La mère - Laure, 32 ans - et le beau-père - Charles, 21 ans - ne sortiront pas de prison au plus tôt avant fin juin prochain. La mère nie. Elle "ignorait" et pour ce qui est de la punition sur le balcon, déclare qu’elle "dormait".

Pour sa part, le beau-père est en aveux. Charles rejette cependant les responsabilités sur la mère dont il était, dit-il, totalement sous la coupe. Ce qu’il explique entre autres par la grande différence d’âge. Il rappelle qu’il a toujours été d’une conduite irréprochable avant de rencontrer cette femme l’an passé. Il prétend enfin que cette femme posséderait la capacité diabolique d’envoûter et de manipuler les gens.

On l’indiquait mercredi: la mère des "enfants du balcon" provient de Nice. De nationalité française, elle est arrivée en 2016 en Belgique avec les enfants, totalement à l’insu de leur père qui se trouvait au Congo-Brazzaville et les croyait à Nice.

En fait, elle est entrée en contact à Nice avec un drôle de pasteur, un certain Shora Kuetu, un étrange personnage à l’origine d’un mouvement religieux dont elle est devenue l’adepte. On trouve sur YouTube des vidéos de janvier 2016 montrant la jeune femme participant à des exorcismes collectifs à Libreville, au Gabon. Le père des enfants maltraités à Saint-Josse se demande aujourd’hui où se trouvaient les petits, et avec qui ? En juin, la Française rompt tout contact. À l’insu du père qui est à Brazzaville, elle quitte la France avec les enfants, arrive clandestinement à Bruxelles où Shora Kuetu a des adeptes, et se met en ménage avec Charles, qui devient le beau-père.

De 11 ans son cadet , Charles est le fils de l’ancienne échevine socialiste de Saint-Josse Dorah Ilunga, ce qui allait poser un premier questionnement lié à leur domiciliation. Puis un second lié, cette fois, au mariage, le bourgmestre Emir Kir ayant marié le couple début décembre. Et, le 26 décembre, Daryl passait 15 heures en pyjama sur le balcon.

Laure et Charles resteront donc au moins deux mois de plus en détention préventive. Tous deux restent inculpés de torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité. Ils risquent de 20 à 30 ans d’emprisonnement. Par obligation, nous avons contacté l’avocate Samira Bouyid, qui s’est refusée à tout commentaire.

L’avenir des enfants reste problématique. Vu la situation du papa en séjour précaire en Belgique, les risques d’une séparation et d’un placement en institution sont réels. Mais des solutions sont étudiées.

Laure, la mère de Daryl, fait partie d'un mouvement religieux (Crédit: DR)