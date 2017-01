Les secours n’ont rien pu faire pour sauver le petit garçon qui n’était pas à l’école parce que malade…

C’est un terrible drame qui s’est à nouveau déroulé dans la commune de Schaerbeek à 48 heures d’intervalle.

Après l’incendie qui a coûté la vie mardi matin à une infirmière enceinte et grièvement blessé deux de ses trois autres enfants, rue Fernand Séverin, ce jeudi matin, c’est un enfant de 8 ans qui a fait une chute mortelle depuis le balcon d’un appartement du 14e étage, situé rue Gaucheret, à deux pas de la gare du Nord.

Il était aux alentours de 8 h 45 lorsque les voisins ont entendu un bruit sourd et ont rapidement aperçu le corps du petit garçon prénommé Mehdi. L’enfant s’était écrasé sur la plateforme d’un immeuble haut de plusieurs étages, en contrebas de sa tour.

Les pompiers de Bruxelles dont la caserne principale se trouve à proximité immédiate sont intervenus très rapidement. Pendant de longues minutes, ils ont tenté de réanimer l’enfant, sans résultat. Le parquet de Bruxelles est descendu sur place avec le médecin légiste et le laboratoire de la police fédérale pour examiner les circonstances du drame. “Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est la piste accidentelle qui est privilégiée”, a fait savoir le parquet de Bruxelles à l’issue de sa descente sur les lieux.

Sur les réseaux sociaux, des commentaires déplacés ironisaient déjà sur le fait que l’enfant n’était pas à l’école à l’heure du drame; sans rien connaître de l’histoire et surtout sans penser à la peine de cette famille schaerbeekoise, à commencer par celle des parents et des trois frères de Mehdi.

Pourtant, si le petit garçon n’était pas à l’école, c’était tout à fait normal: il était – sans entrer dans les détails – malade; il n’était pas le moins du monde livré à lui-même, sa maman le gardait et devait l’emmener à l’hôpital pour son rendez-vous; la maman – qui s'est évanouie sous le choc – ne s’expliquait d’ailleurs pas ce que son fils faisait sur le balcon avant sa chute, lui qui était censé jouer avec son ballon dans sa chambre.

“Ma maman lui avait préparé son petit-déjeuner et quand elle l’a appelé pour qu’il vienne, Mehdi n’a pas répondu. Sa chambre était vide (...) On pense qu’il a peut-être joué avec son ballon sur le balcon et qu’il a pu passer par-dessus en tentant de le rattraper”, confie le frère ainé, Salah, 20 ans, encore sous le coup de l'émotion. “Avant, je voyais les gens qui ont eu la même expérience, je me disais ‘d’accord, c’est dur mais voilà’. Mais maintenant, je ressens vraiment ce que les gens ressentent quand ils perdent quelqu’un, surtout que mes petits frères, c’est tout pour moi, vraiment tout”.

Le petit Mehdi, dont la famille est originaire de Meknès, sera enterré là-bas.