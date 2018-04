Le vieillard, né le 25 juillet 1896 selon les autorités chiliennes, a succombé à l'hôpital de Valdivia des suites d'un accident domestique. Une semaine plus tôt, il a subi une chute depuis son lit, se fracturant trois côtes, l'une d'elles perçant un poumon.Le Chilien, qui ne mesurait que 120 centimètres, vivait depuis 22 ans et l'incendie de son domicile - dans lequel il perdit, entre autres, son certificat de naissance - dans une famille "adoptive". Marta Ramirez l'avait accueilli alors qu'il vivait dans la rue.Officiellement, l'homme le plus vieux au monde est désormais le Japonais Masazo Nonaka (112 ans).