Richard Remes, qui en est à son deuxième procès devant la cour d’assises de Bruxelles-Capitale, a revu sa victime de 2009, hier soir. Patricia Lefranc, que l’accusé avait tenté de tuer en la vitriolant, est en effet venu témoigner devant les jurés. Elle a raconté un épisode troublant de sa vie avec celui qui était son amant en 2009. Il y est question d’un mystérieux verre de Pisang, comme dans l’affaire qui occupe la cour…

En effet, lors de la mort de la petite Sandra, intervenue dans la nuit du 15 au 16 janvier 1988, la mère de l’enfant - dont Richard Remes était l’amant - avait indiqué aux enquêteurs qu’elle dormait profondément. Ce qui n’était pas dans ses habitudes. Elle soupçonne encore aujourd’hui l’accusé - qui le nie formellement - de l’avoir droguée en ajoutant un médicament dans un verre de Pisang qu’il lui avait servi dans la soirée précédant le drame. Impossible à prouver : les experts ont bien analysé ce verre, mais ils n’ont trouvé aucune trace de médicament. Et pour cause, puisque Richard Remes l’a rincé et fait sécher avant de quitter les lieux.

À le suivre, c’est seulement parce qu’il a bu de l’eau dans ce même verre qu’il l’a ensuite lavé, puis replacé à l’envers sur l’évier. Quand l’affaire dite du vitrioleur a éclaté onze ans plus tard, Antoinette G., mère de la petite Sandra, a voulu rencontrer Patricia Lefranc lorsque celle-ci est sortie du coma. Elle avait un amant en commun, mais plus que cela encore.

Patricia Lefranc a expliqué aux jurés mercredi soir que lors de cette première rencontre, elle avait laissé Antoinette G. raconter son histoire sans l’interrompre. Et l’épisode de ce verre de Pisang l’a marquée. C’est que lors de relation avec Richard Remes, après une dispute, l’accusé lui avait aussi servi un verre de Pisang lors d’une discussion. Il s’en était allé ensuite, et Patricia Lefranc avait senti qu’elle était victime d’un malaise. Elle a composé plusieurs numéros sur son GSM, et s’est réveillée à l’hôpital, où les médecins lui ont expliqué qu’elle avait fait une tentative de suicide. Ce qu’elle a trouvé totalement aberrant… Le président De Grève a demandé à Patricia Lefranc s’il n’y avait pas dans son chef une volonté de vengeance. "Pas une once, a-t-elle certifié. J’ai assez à faire avec mes douleurs et avec mes blessures. La rancœur, je n’ai pas cela en moi."