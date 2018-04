Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reporté, mercredi, au 5 octobre l'examen de l'action intentée contre la société norvégienne Digisec Media Limited et son dirigeant Sigurd Vedal.

En septembre dernier, la société avait suscité l'indignation de plusieurs élus avec sa campagne de publicité pour le site de rencontres "Rich meet beautiful", incitant les étudiantes à se faire entretenir par des hommes riches plus âgés. Le parquet poursuit l'entreprise et son patron pour tentative d'incitation à la débauche ou la prostitution, publicité visant à faciliter la débauche ou la prostitution et infraction à la loi relative à la lutte contre le sexisme dans l'espace public.

La publicité avait fait son apparition dans les rues de Bruxelles fin septembre 2017. Le site de rencontres lançait alors une campagne de promotion intitulée "Un prêt étudiant? Sortez avec un Sugar Daddy!" à travers laquelle les étudiantes se voyaient proposer de rencontrer des hommes d'affaires nantis et plus âgés.

Plusieurs politiciens s'étaient indignés de cette campagne et la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des Chances Bianca Debaets avait déposé plainte auprès du parquet de Bruxelles et du Jury d'éthique publicitaire (JEP). Ce dernier avait estimé que la campagne était contraire à la dignité humaine.

Le parquet avait ouvert de sa propre initiative une instruction et entendu Sigurd Vedal, le CEO de Digisec Media Limited, l'entreprise à l'origine de la campagne publicitaire.

A l'issue de l'instruction, le parquet avait décidé de poursuivre tant l'entreprise que Vedal pour tentative d'incitation à la débauche ou à la prostitution, un délit passible de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 100 à 5.000 euros.