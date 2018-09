Le procès de Pascal P., un homme de 45 ans poursuivi pour un viol à Vilvorde, a été reporté au 30 novembre vendredi par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le prévenu, en détention préventive, n’a pas pu être présent à l’audience à cause de la manifestation des fonctionnaires qui avait lieu dans le centre de Bruxelles. Par ailleurs, l’homme n’a plus d’avocat. Le tribunal a donc décidé de nommer un avocat pro Deo et de reporter l’audience.

Les faits remontent au samedi 3 septembre 2016. La victime avait quitté son domicile vers 6 h du matin afin de faire un jogging. Elle avait couru quelques minutes plus tard sur le sentier pédestre du Schoewever en direction du pont réservé aux cyclistes qui enjambe l’avenue de Woluwe.

D’après les déclarations de la victime à l’époque, elle avait croisé 400 mètres plus loin un homme qui l’avait saisie par derrière avant de la jeter au sol puis de la frapper violemment au visage. Elle avait été grièvement blessée à la suite de ces coups. L’agresseur l’avait ensuite emmenée dans un lieu à l’écart, où il l’avait violée.

Rapidement après les faits, un avis de recherche avait été lancé par le parquet. En novembre 2017, soit 14 mois après les faits, un suspect avait été arrêté grâce à une analyse ADN.