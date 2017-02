Scandale de mœurs au Relais équestre de Groenendaal. Le parquet de Hal-Vilvorde veut juger au pénal l’exploitant du manège, sa femme et leur fils pour des faits répétés sur mineures qui se seraient déroulés pendant quatre ans dans ces installations d’équitation situées en bordure de forêt de Soignes.

Porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde, le substitut Gilles Blondeau confirme que le parquet demande les renvois en correctionnelle pour viol sur mineures et attentat à la pudeur du champion de dressage Naoufal H., 26 ans ; de sa mère pour non-assistance ; et de son père des chefs d’attentat à la pudeur et harcèlement.

Les poursuites pour harcèlement font suite à des pressions que l’exploitant est suspecté d’avoir exercées sur des victimes et parents de jeunes filles pour les dissuader de porter plainte.

Comme son fils, le père est également mis en cause pour attentat à la pudeur. Naoufal H. est l’actuel champion du Maroc de dressage.

Le règlement de la procédure en chambre du conseil est fixé au mois de mars.

Contactée par nos soins, la direction du Relais équestre de Groenendaal s’est refusée à tout commentaire.

"Désolé, je n’ai rien à dire", a répondu le patron du manège avant de mettre fin à l’entretien qui a duré 38 secondes.

Les victimes présumées, au nombre de 5 à 6, étaient âgées de 10 à 14 ans à l’époque des faits. Selon elles, cela commençait habituellement à l’écurie et à la sellerie quand elles étaient seules avec Naoufal qui était bien plus âgé. Elles décrivent des caresses. Après la phase d’approche, Naoufal les entraînait dans la partie privée du manège et une chambre située à l’étage au-dessus de la buvette.

Elles savaient qu’elles n’étaient pas les seules, qu’il agissait de même avec d’autres petites cavalières. Deux avaient 10 et 11 ans. Une troisième, 14. Sont décrites des scènes de viol sous des formes variées, avec et sans préservatif. Naoufal passait d’une fille à l’autre.

Et quand l’une ne voulait plus, il revenait aux plus petites. Selon elles toujours, il en faisait parfois monter deux en même temps, commençait avec l’une et terminait avec l’autre.

Des victimes racontent qu’elles essayaient de faire comprendre qu’elles ne voulaient pas. Elles n’y arrivaient pas et n’osaient pas refuser. Une victime précise qu’elle disait à la mère qu’elle ne voulait plus passer la nuit au manège. Mais alors, dit-elle, le père insistait pour qu’elle reste dormir.

Elles étaient soumises par leur fils à des pratiques sexuelles qu’elles ignoraient et devaient se faire expliquer. Une cavalière précise qu’en ce qui la concerne, les faits ont duré jusqu’à ses 13 ans et demi.

Quand Naoufal a cessé avec elle, le manège a continué avec d’autres filles. Elles n’avaient pas le choix. Il avait le prestige. Il était plus âgé. Il était le fils du patron. Et il menaçait aussi de les laisser tomber et ne plus les aider à progresser.

Des victimes se sont constituées partie civile. L’instruction pénale est terminée, confirme hier le parquet de Hal et Vilvorde qui, après examen du dossier, décide de poursuivre en correctionnelle le fils et ses parents père et mère, les patrons du manège.