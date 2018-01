Un accident grave. Le coma. Sa petite amie qui veille à ses côtés. Il se réveille mais ne la reconnaît plus. Elle est devenue une étrangère à ses yeux. Et puis, par miracle, il tombe à nouveau amoureux d’elle. Cela sonne comme un film d’Hollywood. Et pourtant, c’est exactement ce qui est arrivé à Jesse Calebout, 22 ans, et Leen Vanbesien, 19 ans, d’Oostkamp.

(...)