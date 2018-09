Même si la météo reste particulièrement agréable, on sent la fin de l’été approcher lorsqu’on met le pied dehors le matin, avant même le lever du soleil. Du coup, il est forcément plus bas à l’heure de pointe matinale. Un soleil éblouissant qui peut se révéler dangereux pour les automobilistes. Et septembre figure parmi les mois où on compte le plus de collisions dues à ce phénomène.

C’est ce qui ressort d’une nouvelle analyse réalisée par Vias (ex-IBSR) sur les causes d’accidents survenus entre 2013 et 2017. "Sur les cinq dernières années, il y a en moyenne